Lucrarile la centrul de legume si fructe din Tomnatic sunt inaintate

Lucrarile de constructii si montaj la centrul de legume si fructe pe care Consiliul Judetean Timis il construieste in Tomnatic sunt finalizate deja in proportie de 85%, in avans considerabil fata de termenii contractuali. Conform contractului, constructorul are ca termen de predare a obiectivului luna noiembrie 2023.Infrastructura si suprastructurile halei principale, ale sopronului - cu o suprafata de 845 mp, cat si foisorul sunt finalizate, anunta CJ Timis. Instalatiile interioare de ... citeste toata stirea