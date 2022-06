Lucrarile la noua pista de atletism sunt in grafic pentru inaugurarea din septembrie

Lucrarile de refacere si modernizare a pistei de atletism de la Stadionul Tineretului din Lugoj sunt in plina desfasurare, in aceste zile.Firma care executa proiectul a ajuns la stadiul de asezare si compactare a stratului suport din balast si a unui strat de piatra concasata, iar in jurul terenul de fotbal a fost montata bordura.Dupa finalizarea acestei etape urmeaza sa se toarne o suprafata asfaltata, peste care se va aplica un strat din tartan turnat. Conducerea Clubului Sportiv Municipal ... citeste toata stirea