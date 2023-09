Vesti bune pentru soferii lugojeni, privind circulatia rutiera pe cele doua poduri rutiere in ultimele luni din acest an! Proiectul anuntat pentru reabilitarea structurala a Podului de Fier se amana, pentru un termen necunoscut.Circulatia masinilor pe pod nu va mai fi inchisa, iar lucrarile, cel mai probabil, nu vor mai putea fi incepute in acest an. La momentul actual, nu exista un constructor pentru reabilitarea podului."Licitatia pentru executia lucrarilor, urmeaza sa fie demarata in ... citeste toata stirea