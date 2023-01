Lucreaza la proiecte! Sanatatea, turismul si investitiile in infrastructura, prioritatile administratiei din Nadrag

Noul an a inceput cu ambitii mari si pentru administratia comunei Nadrag, care doreste sa puna in practica mai multe proiecte.Edilii lucreaza in prezent la studiul de fezabilitate pentru un proiect care vizeaza montarea de panouri parasolare la scoala, statia de epurare, statia de alimentare cu apa si primarie, dar si la atragerea de energie verde pentru iluminatul public stradal.Acesta are o valoare de circa un milion de euro. Pe Planul National de Redresare si Rezilienta exista proiectul de ... citeste toata stirea