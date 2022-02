Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: "A distrus nu numai PNL. A adus PSD la putere"

Ludovic Orban il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de distrugerea Dreptei romanesti pe scena politica, prin toate mutarile facute in ultimii doi ani. Seful statului a adus PSD la putere si a abandonat orice reforma, a declarat liderul Forta Dreptei."Urmare a actiunilor presedintelui Iohannis, practic a fost distrusa Dreapta in Romania. Scena politica, in urma alegerilor, era destul de clara. La putere exista o coalitie de centru-dreapta, cu PNL principal partid de guvernamant, in Opozitie ... citeste toata stirea