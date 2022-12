Lugoj, "Florenta Banatului". Film de promovare a municipiului de pe Timis

"Lugoj - Florenta Banatului" este numele filmului realizat regizorul Vasile Bogdan si directorul de imagine Gratian Galdau, finantat din bugetul local al Municipiului Lugoj, care va fi lansat saptamana viitoare.Filmul a fost finantat din bugetul local al Municipiului Lugoj in cadrul proiectului "Lugoj - Valori si caractere in inima Europei"."Filmul nostru, proiectat in trei episoade, isi propune sa reliefeze particularitatile urbei de pe Timis, urmarind istoria, constructiile spirituale si ... citeste toata stirea