Unul dintre cei doi medaliati cu aur ai Romaniei, la Cupa Budapesta, din 16-18 iunie, lugojeanul Flavius Borca (multiplu medaliat national si international) va incerca o reeditare a succesului de pe podiumul maghiar, la cea mai importanta competitie continentala din aceasta vara, Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va desfasura in perioada 22-29 iulie, in Slovenia, la Maribor.Sportivul, in varsta de 17 ani, cu dubla legitimare la Clubul Sportiv Scolar si Clubul Sportiv ... citeste toata stirea