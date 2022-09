Lugojeanul Norbert Marcu, campion balcanic la cal cu manere

Gimnastica lugojeana si-a marit palmaresul cu o medalie, din cel mai valoros metal, obtinuta in cadrul Campionatului Balcanic, pentru juniori, care s-a desfasurat in perioada 14-19 septembrie, in Turcia, la Istanbul, dupa o pauza de peste un deceniu.Lugojul a fost reprezentat de gimnastul Norbert Marcu, in varsta de 17 ani, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Lugoj, in prezent component al lotului national de gimnastica, juniori, de la Resita.La competitia de pe malurile Bosforului a ... citeste toata stirea