Lugojeni cu care Romania se mandreste! Gala Premiilor Lugojene - Premiile "Josif Constantin Dragan"

Fundatia Europeana Dragan si Primaria Municipiului Lugoj anunta cu entuziasm organizarea celei de-a zecea editii a Galei Premiilor Lugojene - Premiile "Josif Constantin Dragan".Evenimentul, devenit deja o traditie emblematica pentru comunitate, revine in 2024 dupa o pauza de cinci ani, ultima editie desfasurandu-se in 2019.Gala Premiilor Lugojene este un omagiu adus lugojenilor care exceleaza in diverse domenii, contribuind la dezvoltarea orasului si promovarea imaginii acestuia pe plan ... citește toată știrea