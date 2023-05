Lugojul va gazdui duminica, 7 mai, intre orele 10 si 15, o inedita competitie de alergare organizata de societatea Honneywell la implinirea a 30 de ani de activitate in municipiul de pe Timis. La intrecere sunt asteptati toti cei care doresc sa faca miscare, atat in cadrul curselor necronometrate, cat si in cele cronometrate.Mai exact, conform organizatorilor, la cursele necronometrate sunt urmatoarele trasee: crosul Copii Mici si Parinti - Finish in dreptul str. Fagaras (pt. copiii foarte ... citeste toata stirea