Lugojenii, constiinciosi! In doar 10 zile, incasari de peste 1,2 milioane de lei din impozitele si taxele platite de contribuabili

In acest an, Primaria Municipiului Lugoj are in evidenta un numar de 26.860 de contribuabili, care trebuie sa achite darile.Din acestia, 25.600 sunt persoane fizice, iar restul de 1260 sunt persoane juridice."Doar intr-o saptamana, pana la data de 20 ianuarie a fost incasata suma de 1.222.911 lei, din care 1.119.297 lei de la persoane fizice si 103.614 lei de la persoanele juridice. La casieria Primariei Municipiului Lugoj au fost emise un numar de 2.213 chitante POS in suma totala de 883.786 ... citește toată știrea