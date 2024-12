Lugojenii Rafael Szabo si Emilian Neagu, laureati ai Galei Gimnasticii 2024

La finalul unui an competitional in care Romania a revenit in elita olimpica, Federatia Romana de Gimnastica si-a premiat sambata, 7 decembrie, sportivii.Gala Gimnasticii 2024, care s-a desfasurat la Sala Sporturilor din Cheile Gradistei, a sarbatorit performanta, pasiunea si iubirea pentru un sport care ne-a facut de atatea ori mandri ca suntem romani.S-au acordat premii, trofee, diplome si daruri nu numai pentru cei mai buni 10 gimnasti de la cele trei categorii de gimnastica artistica ... citește toată știrea