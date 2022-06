Lugojul a purtat noroc! Phoenix Buzias s-a impus in primul joc pentru promovarea in Divizia C

Echipa campioana a judetului Timis, in aceasta editie a diviziei D, Phoenix Buzias, este cu un pas in liga a treia a fotbalului romanesc dupa ce sambata, 18 iunie, a invins cu 2-0, pe Municipalul din Lugoj pe CSO Turceni, campioana Gorjului, in primul joc al barajului de promovare in Divizia C.Intr-un meci cu o asistenta de aproape 1000 de spectatori, formatia pregatita de lugojeanul Cosmin Petruescu s-a impus prin golurile capitanului Alex Birau, cu capul in dreapta portarului, in minutul 12 ... citeste toata stirea