Primaria Municipiului Lugoj, Consiliul local al Municipiului Lugoj, Casa de Cultura "Traian Grozavescu" Lugoj organizeaza in perioada 25 - 29 octombrie Festivalul International de Teatru "FESTteamART", editia a XV-a.Spectacolele si numeroasele actiuni conexe au loc la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu".Pana in prezent au fost doua zile in care publicul lugojean a avut placerea de a se delecta cu reprezentatii de mare valoare.Vineri, 27 octombrie, de la ora 11, Teatrul Municipal Caracal ... citeste toata stirea