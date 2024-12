Lugojul, invadat de gunoaie! Primarul Calin Dobra: "Este inadmisibil sa transformam orasulul intr-o mare groapa de gunoi clandestina"

Administratia lugojeana a demarat o ampla actiune de a curata Lugojul de gunoaie. Echipele municipalitatii au facut curatenie in mai multe zone, insa gunoaiele au reaparut in aceleasi locatii dupa cateva zile. Astfel, primarul Calin Dobra a facut apel la cetatenii municipiului sa nu mai arunce gunoiul in parcuri, parcari sau oriunde la intamplare."In fiecare zi, muncim pentru a curata Lugojul de gunoaie. Adunam mii si mii de saci de deseuri. Dar, peste noapte, parca totul se repeta. Si nu ... citește toată știrea