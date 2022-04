Lugojul ofera educatie pe timp de razboi! Elevi refugiati din Ucraina, integrati la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu"

Mai multe unitati de invatamant din judetul Timis au integrat elevi refugiati din Ucraina. Printre acestea se numara si Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu".Incepand cu data de 11 aprilie, cinci elevi refugiati ucraineni invata aici.Doi dintre acestia sunt in clasa a X-a si trei in clasa a VIII-a.Ei vor urma cursurile liceului lugojean cel putin pana la finalul acestui an scolar.Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" Lugoj pune la dispozitia elevilor din Ucraina toate dotarile necesare pentru ca acestia ... citeste toata stirea