Lugojul paraseste Cupa Romaniei in faza semifinalelor, Voluntari merge in finala

Duminica, 16 februarie 2025, de la ora 17.30, a sosit clipa marelui meci. La Sala Sporturilor din Piatra Neamt, CSM Lugoj intalnea CSO Voluntari in semifinalele Cupei Romaniei, o partida condusa de Lucian Nastase si Cristian Cristea.Duelul dintre Lugoj, castigatoarea Cupei in 2023 si Voluntari, campioana en titre, se anunta unul echilibrat. Totusi, prin prisma ultimelor rezultate, Voluntari (antrenata de mai vechea noastra cunostinta Giovanni Caprara) era in avantaj.Avantaj concretizat pana ... citește toată știrea