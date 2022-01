Lugojul va avea o minicentura din drumuri judetene, pe modelul Timisoarei

Consiliul Judetean Timis are in plan realizarea unei minicenturi prin refacerea drumurilor comunale, pe care le preia in administrare, pentru Lugoj, pe modelul celei de la Timisoara. Urmeaza preluarea unui prim asemenea drum. In paralel se vor finaliza si lucrarile la drumurile de la Timisoara.Lugojul beneficiaza de o centura de ocolire pe o parte, in zona de vest, iar Consiliul Judetean Timis doreste sa faca, pe modelul Timisoarei, cu ajutorul drumurilor comunale, preluate in administrare de ... citeste toata stirea