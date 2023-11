Dan Virtosu, viceprimarul comunei Giroc atentioneaza, pe pagina de facebook, ca, azi, Partidul Verde e cam... gri, iar USR-ul pare sa se joace de-a v-ati ascunselea in loc sa salveze Girocul, asa cum promite. Postarea are titlul ironic Bine ati venit in lumea "minunata" a politicii din Giroc.Virtosu sustine ca rar apare cu astfel de postari publice, preferand sa isi vada de treaba si sa nu intre in jocuri politice, dar acum chiar nu mai poate sa stea indiferent, in timp ce unii consilieri se ... citeste toata stirea