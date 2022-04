Lumina Florilor de Pasti si festival de toaca, la Muzeul Satului Banatean din Timisoara

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului parinte Ioan, mitropolitul Banatului, Arhiepiscopia Timisoarei, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis si Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, organizeaza prima editie a festivalului de toaca din acest spatiu sacru al culturii banatene, continuand practic festivalul In glas de toaca inceput in urma cu 14 ani la Giroc.Evenimentul va ava loc, duminica 17 aprilie, de la ora 16,00 la Muzeul Satului Banatean, in cadrul proiectului intitulat ... citeste toata stirea