Luna si scumpirea. Cu cat au crescut preturile locuintelor din Timisoara

Luna iunie a adus o noua scumpire pe piata imobiliara din Timisoara. Asta se intampla dupa ce in fiecare luna, de la inceputul anului, apartamentele au cunoscut cresteri importante ale preturilor, trendul crescator parand a fi fara oprire.Astfel, conform indicelui imobiliare.ro, preturile au crescut cu 0,4 la suta, un metru patrat ajungand in medie la 1.616 euro. Fata de acum un an, cresterea este de 9,6 la suta, respectiv cu 141 de euro/metru patrat.Cresterea este mult mai spectaculoasa la ... citește toată știrea