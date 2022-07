Luni, debuteaza sesiunea de admitere 2022, la USAMVB Timisoara. Final, in 27 iulie

Luni, 11 iulie 2022, debuteaza sesiunea de admitere la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara.Candidatii care doresc sa se inscrie la unul dintre cele 22 programe de studii universitare de licenta si cele 32 programe de studii universitare de master, oferite in cadrul celor sase facultati ale USAMVB "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara, se pot prezenta in centrele de inscriere organizate in Timisoara - USAMVB ... citeste toata stirea