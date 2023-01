Lupta pentru Cheile Nerei - Beusnita. O noua runda!

Joi 26 ianuarie, Grupul Ecologic Nera din Caras Severin a desfasurat o noua runda in tentativa de a aduce parcul national Cheile Nerei - Beusnita la nivelul ariilor naturale protejate europene.Evenimentul a avut loc la caminul cultural din Ciclova Romana. Au participat si reprezentanti ai WWF Romania. Subiectul in dezbatere a fost revizuirea planului de management al parcului national Cheile Nerei.De ultimul plan de management elaborat in 2016 de specialisti de la Universitatea de Stiinte ... citeste toata stirea