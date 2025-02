Maestrul Diodor Nicoara a plecat la cele vesnice

Plecarea dintre noi a maestrului Diodor Nicoara, fost dirijor al Corului si fost director al Filarmonicii "Banatul" Timisoara, a fost anuntata duminica dupa-amiaza de reprezentantii institutiei.Diodor Nicoara a fost numit dirijorul permanent al corului in 1969, alaturi de Mircea Hoinic. In 1972 a devenit unicul dirijor de cor al Filarmonicii, pana la pensionare, in 2006, exceptand perioadele in care a activat in functii politice. Intre 1988-1990 a fost directorul institutiei.Diodor Nicoara a ... citește toată știrea