Mafia imobiliara a invins. Voluntari alungati cu pietre din centrul Timisoarei de o membra a unui clan de romi

O asociatie specializata in sprijinirea refugiatilor a fost nevoita sa paraseasca un spatiu luat in chirie in centrul Timisoarei. O membra a unui clan de romi i-a amenintat cu moartea pe voluntari si a dat cu pietre dupa ei. Clanurile de romi care au pus stapanire pe apartamente din centrul Timisoarei, iar apoi i-au terorizat pe vecini pentru a-i determina sa isi vanda locuintele la preturi de nimic au devenit cunoscute in toata tara. Teroarea imobiliara din centrul Timisoarei a ajuns pana ... citeste toata stirea