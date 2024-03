Magazin Lidl din Timisoara, inchis de Protectia Consumatorilor. Au fost gasite excremente de soareci, dar si capcane cu lipici

Un magazin Lidl de pe Calea Torontalului din Timisoara a fost inchis temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor, care au dat si doua amenzi de 10.000 de lei, dupa ce au gasit excremente de soareci si capcane cu lipici."SC Lidl Discount SRL Timisoara, Calea Torontalului, nr.106. Abateri constatate: in spatiul de vanzare a fost identificat produsul Faina alba Belbake 000 la 1kg, distribuitor Lidl, lot b si lot c, in cantitate de 800 kg, acesta prezentand ambalajul deteriorat, ros, cu ... citește toată știrea