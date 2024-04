Magistratii de la Tribunalul Timis au respins cererea de plasare in arest la domiciliu a tanarului care si-a ucis iubita, studenta la Facultatea de Medicina din Timisoara, si au prelungit arestul preventiv

Tanarul student la Facultatea de Medicina din Timisoara Mirel Dragomir, care in 22 martie si-a ucis iubita, studenta si ea la aceeasi facultate, a cerut sa fie plasat in arest la domiciliu. Judecatorii de la Tribunalul Timis i-au prelungit, insa, cu 30 de zile, arestarea preventiva.Avocatul lui Mirel Dragomir, tanarul de 23 de ani care si-a ucis, din gelozie, iubita, studenta la Facultatea de Medicina din Timisoara, la fel ca el, a cerut instantei plasarea sub arest la domiciliu a clientului ... citește toată știrea