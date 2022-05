MAI a facut publica povestea lui Marius, jandarmul care a scapat de o boala crunta si care acum ii ajuta pe cei loviti de soarta

Ministerul Afacerilor Interne a facut publica povestea de viata a unui jandarm caruia nimeni nu ii mai dadea nicio sansa la viata in urma cu 15 ani.In 2007, Marius Sandulescu a fost diagnosticat cu o boala rara si a fost nevoit sa se opereze pe creier.Sperantele medicilor ca jandarmul sa mai traiasca erau mici. Din acest motiv, fratele lui a fost sfatuit sa-si amane nunta.Din fericire, operatia a fost un succes. Apoi, Marius a inceput perioada de recuperare. Un an a mers in carucior, in ... citeste toata stirea