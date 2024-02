Mai bine somer, decat inginer

Florin Dragan, rectorul Universitatii Politehnica Timisoara, trage un semnal de alarma referitor la scaderea numarului de studenti care opteaza pentru inginerie la nivel national, in pofida cererii mari de pe piata muncii. Aceasta scadere vine intr-un moment critic pentru ca in prezent in Romania sunt in derulare numeroase proiecte de constructii si digitalizare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar cererea de ingineri va creste, in toate domeniile de interes. In acest context, ... citește toată știrea