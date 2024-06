Mai constiincioase ca barbatii! La Lugoj, majoritatea alegatorilor din 9 iunie au fost femei

Odata emotiile trecute, datele statistice ne ofera o viziune mai exacta asupra alegerilor din data de 9 iunie de la Lugoj.De aceasta data, cel putin doua dintre regulile cu care ne obisnuisem la alegerile trecute nu s-au mai confirmat.Astfel, marea majoritate a votantilor a fost cuprinsa in intervalul de varsta 40-44 de ani, iar numarul de femei care au votat a fost superior barbatilor.Doar in intervalul 18-34 ani, numarul votantilor de sex masculin a fost mai mare. In rest, femeile au ... citește toată știrea