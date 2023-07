O familie cu noua copii din satul Sipet, comuna Tormac, trece printr-o tragedie fara margini, dupa ce casa in care locuiau a fost mistuita, in urma cu o saptamana, de un incendiu.Ramasi sub cerul liber, cu toata agoniseala pierduta in flacari, familia avea urgenta nevoie de ajutor. Pe langa rude si vecini, au sarit in sprijin si oameni cu suflet mare. Unul dintre ei este parintele Gheorghe Kobor, care conduce organizatia Caritas Ciacova.La cateva zile dupa ce a aflat de vestea cumplita, ... citeste toata stirea