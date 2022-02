Mai exista Parchet European?

Exista suspiciuni rezonabile ca se fura la greu din PNRR. Adica bani europeni. Despre aceasta faradelege s-au pronuntat oficiali ai statului roman. Exista suspiciuni rezonabile ca achizitionarea de catre Romania a 120 de milioane de doze de vaccin este legata tot de un jaf. Si, in fine, sunt probe ca, in ciuda avertismentelor Comisiei Europene, oficiali ai statului roman au luat decizia de a-i fura in masa pe cetateni si de a arunca in aer economia. Exista sau nu exista un Parchet European? ... citeste toata stirea