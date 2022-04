Mai multe mijloace de transport in comun vor avea traseele deviate

Potrivit Societatii Publice de Transport Timisoara, in perioada 09-10.04.2022, ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe Strada 1 Decembrie 1918, traficul rutier pe tronsonul in lucru va fi inchis. Astfel, sambata si duminica, tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat pe urmatorul traseu: Gara de Est - Piata Badea Cartan - Piata Traian - Piata 700 - Catedrala Mitopolitana - Piata Sf. Maria - Piata Balcescu - Bulevardul Liviu Rebreanu - AEM.Totodata, pe perioada in care ... citeste toata stirea