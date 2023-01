Mai multi pescari decat pesti! Aproape 3000 de pasionati la Cluburile de Vanatoare si Pescuit Sportiv

Inca din primele zile ale acestui an numerosi pescari lugojeni s-au prezentat la casieria Clubului de Pescuit si Vanatoare Lugoj, pentru a-si plati cotizatiile.Dupa cum ne-a informat Andrei Gornic, secretarul clubului din Lugoj, cotizatia membrilor pescari, depinde de categoria de varsta din care fac parte.Astfel, cotizatia pe intregul an este de 170 lei, pe sase luni - 85 lei, copiii intre 14-18 ani platesc 45 de lei, copiii sub 14 ani si persoanele de peste 70 de ani platesc doar 25 de lei, ... citeste toata stirea