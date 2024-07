Mai multi porci, filmati in iarba, in fata noului Terminal Schengen al Aeroportului din Timisoara - video

Mai multi porci au fost filmati de un barbat, in fata noului Terminal Schengen al Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara. Animalele au pascut iarba de pe gazon, sub privirile calatorilor.Cel ca a inregistrat animalele in timp ce pasc in fata terminalului Schengen a afirmat: "Ce sa facem, uite, prim-ministrii nostri la Aeroport".Noul Terminal Schengen al Aeroportului International Timisoara, care a fost inaugurat odata cu intrarea ... citește toată știrea