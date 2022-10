Mai performante! Autoturisme hibrid pentru Politia Locala Lugoj

Politia Locala a municipiului Lugoj a fost dotata, recent, cu trei autoturisme noi, cu propulsie hibrida, marca Toyota Corolla, care sunt deja utilizate in activitatile cotidiene.Dupa ce, timp de aproape zece ani, politistii lugojeni au folosit in actiunile lor trei masini Dacia MCV, iar acestea s-au uzat fizic si moral, fiind mai mult in reparatii, la inceputul acestui an s-a apelat la Consiliul Local, care a aprobat suma de 400.000 de lei pentru achizitionarea a trei autoturisme noi."Ne-am ... citeste toata stirea