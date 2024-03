Mai sunt doar cateva zile cu reducere de 10%

Timisorenii au la dispozitie mai multe modalitati de plata a impozitelor. Peste 110.000 de contribuabili, persoane fizice - aproximativ jumatate din numarul total - si-au achitat deja darile. Saptamana in curs este ultima in care timisorenii pot beneficia de bonificatia de 10% pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2024, a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an 2024. Reamintim ca proiectul initial ... citește toată știrea