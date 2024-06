Mai tare ca Brancusi. Fotografiile care i-au innebunit pe sefii institutiei

Posta Romana nu mai are anvergura de odinioara. Postasii, tot mai putini din cauza salariilor derizorii, nu prea mai au obiectul muncii, de vreme ce telegramele au disparut, scrisorile le numeri pe degete, iar presa scrisa e tot mai redusa.In aceste conditii, cladirea Postei Mari din Timisoara (Oficiul Postal nr. 1) s-a reprofilat, devenind in ultima vreme un fel de spatiu expozitional. Fireste, nu e rau ca se face ceva intr-un ditamai palat din centru unde vine din ce in ce mai putina lume, ... citește toată știrea