Maicutele de la Manastirea Timiseni-Sag au vopsit ouale printr-o metoda naturala FOTO

La manastirea Timiseni de la Sag, aflata la 12 kilometri de Timisoara, vopsitul oualor de Paste face parte din traditie. Anul acesta, in Vinerea Mare, maicutele au vopsit in jur de 700 de oua. Macutele folosesc o metoda traditionala, naturala, cu coji de ceapa rosie, iar ouale sunt din gospodaria proprie."Aici s-a pastrat o traditie de mai multi ani, vopsirea oualor de rosii, in Vinerea Mare, nu in Joia Mare. Fiindca avem o cantitate mai mare de oua, astazi fiind sarbatoare, nu se mai face ... citeste toata stirea