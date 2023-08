Academia de Arte Lugoj Clasic a dat startul la inscrierile masterclass-urile pentru specializarile pian, vioara, clarinet si chitara clasica. Acestea se vor desfasura in incinta Scolii de Muzica Filaret Barbu, in perioada 18-22 septembrie."In urma discutiilor purtate cu doamna Liliana Bidiviu, director al Scolii de Muzica din oras, si ca urmare a exceptionalei colaborari din ultimii ani, am stabilit ca aceste masterclass-uri sa fie adresate elevilor cu un grad de studiu mediu spre avansat", ... citeste toata stirea