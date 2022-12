Chef Florin Kiss, colaboratorul Redesteptarii pe rubrica gastronomica, este unul dintre premiatii unuia dintre cele mai mari concursuri de gatit din Europa, organizat in Luxemburg in perioada 26-30 noiembrie.Lugojeanul a obtinut medalia de argint la individual, la "Expogast V&B Culinary World Cup" si a fost singurul banatean prezent in competitie.A facut parte din echipa Romaniei, intitulata "Casa boierului din deal", ... citeste toata stirea