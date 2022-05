Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, a plantat un stejar in Piata Libertatii din Timisoara

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, s-a aflat, joi, la Timisoara pentru a participa la plantarea unui stejar in Piata Libertatii, pe locul in care un alt stejar a fost sadit in urma cu aproape 100 de ani in numele strabunicului ei, Regele Ferdinand I. Acel copac s-a uscat, iar trunchiul acestuia va fi transformat in opera de arta de studentii Facultatii de Arte.Vizita Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane, a inceput la Catedrala Mitropolitana din Timisoara, ... citeste toata stirea