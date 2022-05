Majestatea Sa Margareta va planta un nou stejar in fata garnizoanei din Timisoara

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, va planta un nou stejar in fata garnizoanei din Timisoara. Acesta va lua locul stejarului plantat de Regele Ferdinand I, in 1 mai 1923, care s-a uscat si nu a mai putut fi salvat.Dupa aproape 100 de ani in care a umbrit intrarea cladirii din Piata Libertatii, stejarul va fi ridicat si donat Facultatii de Arte pentru a fi transformat intr-o opera publica de arta. Lucratorii Horticultura, cu sprijinul Societatii de Transport Public Timisoara (STPT), ... citeste toata stirea