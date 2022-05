Majestatea Sa Regina Margareta a Romaniei efectueaza o vizita in municipiul Timisoara

Joi, 19 mai 2022, la invitatia primarului ales al Timisoarei, domnul Dominic Fritz, Majestatea Sa Regina Margareta, Custodele Coroanei Romane, efectueaza o scurta vizita in municipiul Timisoara. Incepand cu ora 15, Regina se va afla in centrul Timisoarei, avand programate mai multe momente festive, printre acestea numarandu-se dezvelirea placutei cu denumirea "Bulevardul Regele Mihai I", in Piata Victoriei, intre Rectoratul Politehnicii si Hotelul Timisoara si plantarea unui stejar, in Piata ... citeste toata stirea