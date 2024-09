Malta - locul in care spiritul Evului Mediu este inca prezent

Situata in Marea Mediterana, Malta este cea mai exotica destinatie din Uniunea Europeana, un loc in care istoria si cultura se imbina atat de firesc cu pitorescul peisajelor, o tara in care trecutul si prezentul te intampina la tot pasul...Malta este un mic arhipelag in partea centrala a Marii Mediterane, alcatuit din sase insule. Bucataria malteza este rezultatul unei relatii de lunga durata intre insulele arhipelagului si diferitele civilizatii care le-au ocupat de-a lungul secolelor.V-am ... citește toată știrea