Malul drept al Timisului, va intra in reabilitare peisagistica

Lucratorii de la administratia zonala din Lugoj a Apelor Banat, vor da startul in aceasta saptamana la lucrarile de eliminare a lastarisului si a vegetatiei in exces de pe malul drept al albiei Timisului, incepand de la podul din fier.Planul de actiune va urma linia malului pana la podul din beton si ulterior pana la pasarela pietonala din Cotu-Mic.Se are in vedere o echilibrare a liniei de arbori existenta pe maluri, formata in special din salcii si nuci, astfel incat sa ramana o aliniere