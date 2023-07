Doua femei in varsta de 78, respectiv 52 de ani, mama si fiica, au fost salvate, vineri seara, dupa ce au incercat sa se sinucida, aruncandu-se in apele raului Mures de pe un pod pietonal, in Arad. Cele doua au fost transportate de urgenta la spital. Una dintre femei a fost resuscitata de medici, aceasta revenindu-si in urma manevrelor.Pompierii din Arad au intervenit cu o autospeciala de interventie care are in dotare o barca si un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, dupa ce au fost ... citeste toata stirea