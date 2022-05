Mama sinucigasa si copiii omorati au fost ingropati impreuna, intr-un singur sicriu

Iulia Bogdan Billi, femeia de 33 de ani care s-a sinucis aruncandu-se de la etajul zece al unui bloc din Timisoara, si cei doi copilasi ai ei, care au fost dusi spre moarte de mama lor, un baiat de doi ani si o fata de sase ani, au fost inmormantati in cimitirul din cartierul Freidorf.Sinuciderea este considerat un pacat foarte grav, deoarece persoanele care aleg sa-si ia viata s-au lepadat de credinta in Isus Hristos si de nadjdea in Dumnezeu. Astfel, Biserica refuza de obicei sa savarseasca ... citeste toata stirea