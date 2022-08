Manastirea de la Partos are nevoie de ajutor. La Centrul de zi mananca si sunt ingrijiti peste 100 de copii si batrani

Manastirea de la Partos are nevoie de ajutor pentru a continua activitatea Centrului de zi, unde mananca si sunt ingrijiti peste 100 de copii si batrani.Apelul este lansat de catre chef Paul Sebastian, unul dintre bucatarii care colaboreaza cu acest lacas de cult important din Banat:"Trebuie sa stiti ca acolo mananca in fiecare zi peste 100 de copii si batrani, primesc si pachete cei care nu pot sa manance la cantina Centrului de zi. Apoi, in partea de amenajare a manastirii, partea de ... citeste toata stirea