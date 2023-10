In sapte judete ale tarii, majoritatea in Transilvania, exista cel putin un sat smart village. La Ciugud, Alba, de mai bine de un an nu mai exista casierie in institutiile statului, iar platile se realizeaza online sau automate electronice de plata. In plus, fiecare cetatean are un card cu care poate accesa toate informatiile sale financiare si se lucreaza la sisteme informatice care sa permita unui locuitor sa mearga la Primarie doar in caz de nastere, casatorie sau deces.Retele wifi publice ... citeste toata stirea